с точки к прямой проведено две наклонные. длина одной из них равна 25 см, а длина ее прекции на прямую 15 см.найдите длинну второй наклонной если она образует угол 30

Геометрия

с точки к прямой проведено две наклонные. длина одной из них равна 25 см, а длина ее прекции на прямую 15 см.найдите длинну второй наклонной если она образует угол 30

Автор: Гость