с точки к прямой проведено две наклонные. длина одной из них равна 25 см, а длина ее прекции на прямую 15 см.найдите длинну второй наклонной если она образует угол 30
Геометрия
с точки к прямой проведено две наклонные. длина одной из них равна 25 см, а длина ее прекции на прямую 15 см.найдите длинну второй наклонной если она образует угол 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВС= 25см - наклонная КС=15см - проекция этой наклонной (КС=Пр_{α} ВС) угол ВАК = 30 ВК- высота, если проводят наклонные с ними проводят и высоту к плоскости из ΔВКС (угол К=90) ВК=√ВС²-КС²=√25²-15²= √(25-15)(25+15)=√10*40=√400=20(см) из ΔАВК (угол АКВ=90) - по свойству: катет, лежащий против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы: ВК=0,5АВ, т.е. АВ=2ВК ⇒ АВ= 2*20=40 (см)
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