Чем различаются страны мира по формам правления и административно-территориального устройства?
Українська література
Чем различаются страны мира по формам правления и административно-территориального устройства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
различаются формами правления: Президентские республики Парламентские республики Монархии Военные диктатуры Различие видно в уровне демократии, в охране прав человека на территории єтих государств, в уровне жизни. Для єтого достаточно сравнить єкономические показатели, например: Англии, Украини, Егирта (хотя сейчас єта страна уже отошла от диктатурі). дминистративно-территориальное устройство влияет лишь на внутреннюю раздроьленность государства, на количетсво и качество управления разніми частями государства. В последнее время наблюдается укрупнение территориальніх единиц, дабі не содуржать растущего аппарата уплавления
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