Найдите площадь прямоугольника, длина которого в 4 раза больше, чем ширина, а площадь равна периметру
Алгебра
Найдите площадь прямоугольника, длина которого в 4 раза больше, чем ширина, а площадь равна периметру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=4b ab=2a+2b ab=2*4b+2b ab=8b+2b ab=10b a=10 10=4b b=2,5 S=10*2,5 S=25
Гость:
х -ширина прямоугольника 4х - длина прямоугольника х * 4х = 2(х + 4х) 4х² = 10х 4х = 10 х = 2,5 2,5 -ширина прямоугольника 4*2,5 = 10 - длина прямоугольника 2,5 * 10 = 25 кв. ед. площадь прямоугольника
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