1) Сколько килограммов олва нужно взять, чтобы получить 332кг бронзы, если бронза - это сплав олва и меди в отношении 1:9?2)Для приготовления вишнёвого варенья на 3 стакана вишни берут 2 стакана сахара. Сколько надо взять сахар...

Гость: Гость:

1. бронза - это сплав олова и меди в отношении 1:9. 1+9=10. в сплаве всего 10 частей. 332/10=33,2. 1 часть составляет 33,2кг. значит, для получения 332кг бронзы надо взять 1 часть или 33,2кг олова и 9 частей или 9*33,2=298,8кг меди. 2. для варенья на 3 стакана вишни берут 2 стакана сахара. т.е. сахара берут в 3/2=1,5 раза меньше. значит, чтобы сварить варенье из 5 стаканов вишни, сахара надо взять 5/1,5=10/3=3целых 1/3 стакана. 5 стаканов вишни+10/3 стаканов сахара=25/3 стаканов смеси. 25/3 - 100% 10/3 - х% х=(10/3)*100 / (25/3)=40 сахар составляет 40% полученной массы.