1. вставь вместо звездочек цифры так,чтобы получились верные равенства.Если это невозможно ,объясни почему.     *+4*= *          7* - *=5*          3* -9=*5         *2+7*=*0           *+*=*8     *-*=9     2. В трех автобусах ех...

Математика
1. вставь вместо звездочек цифры так,чтобы получились верные равенства.Если это невозможно ,объясни почему.     *+4*= *          7* - *=5*          3* -9=*5         *2+7*=*0           *+*=*8     *-*=9     2. В трех автобусах ехали 68 детей.В первом автобусе ехали 25 детей,а во втором автобусе-на 3 человека больше,чем в первом. Сколько человек ехали в третьем автобусе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25+3=28(д.)-в втором авт. 2) 25+28=53(д.) в 1 и 2 вместе  3) 68-53=15(д.)-в 3 авт.   
Гость:
1/ 25+3=28 2/25+28=53 3/68-53=15 Ответ 15 человек ехали в третьем автобусе
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