1. вставь вместо звездочек цифры так,чтобы получились верные равенства.Если это невозможно ,объясни почему. *+4*= * 7* - *=5* 3* -9=*5 *2+7*=*0 *+*=*8 *-*=9 2. В трех автобусах ех...

Математика

1. вставь вместо звездочек цифры так,чтобы получились верные равенства.Если это невозможно ,объясни почему. *+4*= * 7* - *=5* 3* -9=*5 *2+7*=*0 *+*=*8 *-*=9 2. В трех автобусах ехали 68 детей.В первом автобусе ехали 25 детей,а во втором автобусе-на 3 человека больше,чем в первом. Сколько человек ехали в третьем автобусе?

Автор: Гость