ааааааа помогите пожалуйстааааа!!!!!!1.Какие вещества в растворе образуют следующие ионы: H3O+, Br-, CO2- (сверху) 3,HPO2- 4, PO3- 4, HSO-4, MgOH+, Fe3+2. Напишите формулы трех неэлектролитов.3. Напишите формулы веществ, в водн...

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1. Н3О+ - это гидратированный протон, следовательно он будет в растворах кислот, или воды ( в малых количествах вода диссоциирует на ионы). Думаю, можно написать HCl. Br- - в растворе NaBr, СО3(2-) - в растворе Na2CO3, HPO4(2-) - в растворе K2HPO4, PO4(3-) - в растворе Na3PO4, HSO4- - в растворе KHSO4, MgOH+ - в растворе MgOHCl, Fe3+ - в растворе Fe(NO3)3. 2. AgCl, Ca3(PO4)2, BaS. 3.a)BaCl2, б)Fe(NO3)3 в) Na2CO3 ( CO4(2-) - не бывает). 4. 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O m(NaOH) = m(p-paNaOH)*W(NaOH) = 200*0,2 = 40 г n(NaOH) = 40/40 = 1 моль m(H2SO4) = 200*0,1 = 20 г n(H2SO4) = 20/98 = 0,2 моль Серная кислота в недостатке. Гидроксид натрия в избытке. Серная кислота прореагирует полностью, а гидроксид останется, значит среда раствора будет щелочной, а лакмус окрасится в синий цвет.Считаем по серной кислоте: n(Na2SO4) = n(H2SO4) = 0,2 моль. m(Na2SO4) = 0,2*142 = 28,4 г. Na2SO4 - сульфат калия. 5. BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl m(H2SO4) = m(p-paH2SO4)*W(H2SO4) = 200*0,07 = 14 г n(H2SO4) = m(H2SO4)/M(H2SO4) = 14/98 = 0,14 моль. Серная кислоты в недостатке, она прореагирует полностью, по ней и считаем. n(BaSO4) = n(H2SO4) = 0,14 моль. m(BaSO4) = n(BaSO4)*M(BaSO4) = 0,14*133 = 32,6 г.