Сочинение на тему: что я люблю делать? Ну можно про игру в шахматы или гулять осенью
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Сочинение на тему: что я люблю делать? Ну можно про игру в шахматы или гулять осенью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень нравится гулять в осеннем лесу. В эту пору он очень красив. Осень-художница раскрасила деревья в яркие краски. Каждому из них она дарит особый наряд. Березы стоят в золотых платьях. На рябине появились красные бусы. Клены пылают ярким огнем. Мне нравится как в веселом вальсе кружатся листья. Жаль, что скоро деревья расстанутся со своими роскошными нарядами. Я люблю гулять по пестрому ковру из листьев. Мне нравится как они шуршат под ногами.но особенно я люблю собирать желтые листья в пестрые букеты. Вот за что я люблю гулять осенью.(А вы давно гуляли в лесу? Загляните туда там очень красиво.)
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