Запишите в два столбика из приведённого ниже списка признаки характерные для человека НАСЛЕДУМЫЕ ПРИЗНАКИ) ПРИЗНАКИ приобритаемые человеком на протяжении жизни) Способность защищяться.способность относитсч к другим .способность...

География

Запишите в два столбика из приведённого ниже списка признаки характерные для человека НАСЛЕДУМЫЕ ПРИЗНАКИ) ПРИЗНАКИ приобритаемые человеком на протяжении жизни) Способность защищяться.способность относитсч к другим .способность делать запасы.способность отличать хорошего от дурного.способность строить жильё.определёный овал лица.способность передвигаться.способность мыслить.спосрбность удолять голод

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