Запишите в два столбика из приведённого ниже списка признаки характерные для человека НАСЛЕДУМЫЕ ПРИЗНАКИ) ПРИЗНАКИ приобритаемые человеком на протяжении жизни) Способность защищяться.способность относитсч к другим .способность...

География
Запишите в два столбика из приведённого ниже списка признаки характерные для человека НАСЛЕДУМЫЕ ПРИЗНАКИ) ПРИЗНАКИ приобритаемые человеком на протяжении жизни) Способность защищяться.способность относитсч к другим .способность делать запасы.способность отличать хорошего от дурного.способность строить жильё.определёный овал лица.способность передвигаться.способность мыслить.спосрбность удолять голод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик:определенный овал лица,способность мыслить,удолять голод,способность передвигаться. 2столбик:способность защищаться,способность относиться к другим,способность делать запасы,способность отличать хорошее от дурного,способность строить жилье.
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