Продолжительность дня а часов. Чему равна продолжительность ночи? Составить выражение. Найти его значение при а=8; 10;12

В сутках 24 часа, поэтому при а=8 продолжительность ночи будем считать так 24-8=16часов при а=10 24-10=14 часов при а =12 24-12=12 часов

Гость: Гость:

сутки=24часа, так как день = а часов, то ночь = 24-а, значит при а=8, 24-8=16часов при а=10, 24-10=14 часов при а =12, 24-12=12 часов