Продолжительность дня а часов. Чему равна продолжительность ночи? Составить выражение. Найти его значение при а=8; 10;12
Математика
Продолжительность дня а часов. Чему равна продолжительность ночи? Составить выражение. Найти его значение при а=8; 10;12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сутках 24 часа, поэтому при а=8 продолжительность ночи будем считать так 24-8=16часов при а=10 24-10=14 часов при а =12 24-12=12 часов
Гость:
сутки=24часа, так как день = а часов, то ночь = 24-а, значит при а=8, 24-8=16часов при а=10, 24-10=14 часов при а =12, 24-12=12 часов
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