из двух пунктов расстояние между которыми 40 км навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.скорость велосипедиста в 4 раза больще скорости пешехода.найдите скорости пешехода и велосипедиста если извест...

Математика

из двух пунктов расстояние между которыми 40 км навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.скорость велосипедиста в 4 раза больще скорости пешехода.найдите скорости пешехода и велосипедиста если известно что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.

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