из двух пунктов расстояние между которыми 40 км навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.скорость велосипедиста в 4 раза больще скорости пешехода.найдите скорости пешехода и велосипедиста если извест...
Математика
из двух пунктов расстояние между которыми 40 км навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.скорость велосипедиста в 4 раза больще скорости пешехода.найдите скорости пешехода и велосипедиста если известно что они встретились через 2,5 ч после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х км/ч скорость пешех. 2.5х км/ч скорость велос. 2.5*х+2.5*4х=40 12.5х=40 х=3.2 км/ч скорость пешех. 4х=12.8 км/ч скорость велос.
Гость:
Пусть Х - скорость пешехода. Тогда скорость велоcипедиста 4 * Х. Получаем уравнение 2,5 * Х + 2,5 * (4 * Х) = 12,5 * Х = 40 , откуда Х = 40 / 12,5 = 3,2 . Итак, скорость пешехода 3,2 км/ч, а велосипедиста - 12,8 км/ч.
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