в арифметической прогрессии 20членов7Сумма членов,состоящих на четных местах,равна 250.а на нечетных 220.Найдите 10 член прогрессии
Алгебра
в арифметической прогрессии 20членов7Сумма членов,состоящих на четных местах,равна 250.а на нечетных 220.Найдите 10 член прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый член прогрессии равен А, а разность D. Тогда сумма первых десяти нечетных равна (А + А + 18 * D) / 2 * 10 = 10 * A + 90 * D = 220 Cумма первых десяти четных равна (А + D + А + 19 * D) / 2 * 10 = 10 * A + 100 * D = 250 или A + 9 * D = 22 А = -5 A + 10 * D = 25 , откуда D = 3 Тогда A₁₀ = A + 9 * D = -5 + 3 * 9 = 22.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух пунктов расстояние между которыми 40 км навстречу друг другу одновременно отправились пешеход и велосипедист.скорость велосипедиста в 4 раз...
Английский язык
Переведите на англисйкий пожалуйста очень нужно.. срочно.... "Моя семья состоит из трех человек. Я мама и папа. Мне девятнадцать лет, я работаю в б...
Математика
Продолжительность дня а часов. Чему равна продолжительность ночи? Составить выражение. Найти его значение при а=8; 10;12
Математика
мороженое содержит 7 частей воды,2 части молочного жира и 2 части сахара( по массе)Сколько потребуется сахара для приготовления 4400кг мороженого?