Через сторону AC треугольника ABC проведена плоскость α. B Є α. Докажите, что прямая, проходящая через середины  AB и BC,параллельна плоскости α

Геометрия
Через сторону AC треугольника ABC проведена плоскость α. B Є α. Докажите, что прямая, проходящая через середины  AB и BC,параллельна плоскости α
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезок, соединяющий середины двух сторон - это средняя линия, которая параллельна третьей стороне, а признак параллельности прямой и плоскости - это когда в плоскости есть хотя бы одна прямая, параллельная данной.
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