написать сложно подченёное предложение

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написать сложно подченёное предложение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валя сказала, что она пойдет домой
Гость:
Мальчик посмотрел на окно, на котором мороз нарисовал причудливые узоры.
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