Найдите стороны параллелограмма,зная,его периметр равен 126 см,а одна из сторон в 6 раз меньше другой?

Геометрия

Найдите стороны параллелограмма,зная,его периметр равен 126 см,а одна из сторон в 6 раз меньше другой?

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