Найдите стороны параллелограмма,зная,его периметр равен 126 см,а одна из сторон в 6 раз меньше другой?

Геометрия
Найдите стороны параллелограмма,зная,его периметр равен 126 см,а одна из сторон в 6 раз меньше другой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть меньшая сторона параллелограмма равна Х, тогда бОльшая 6 * Х. Получаем уравнение Х + 6 * Х + Х + 6 * Х = 14 * Х = 126 ,  откуда  Х = 126 / 14 = 9. Итак, стороны параллелограмма  9 см  и  54 см.
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