принесение вассалов клятвы верности сеньору.Что могли бы рассказать о себе герои. Что могли бы рассказать о себе герои
Обществознание
принесение вассалов клятвы верности сеньору.Что могли бы рассказать о себе герои. Что могли бы рассказать о себе герои
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о своих подвигах, как они спасали женщин, о об их семье, об семейном гербе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через сторону AC треугольника ABC проведена плоскость α. B Є α. Докажите, что прямая, проходящая через середины AB и BC,параллельна плоскости α
Русский язык
Алгебра
в арифметической прогрессии 20членов7Сумма членов,состоящих на четных местах,равна 250.а на нечетных 220.Найдите 10 член прогрессии