принесение вассалов клятвы верности сеньору.Что могли бы рассказать о себе герои. Что могли бы рассказать о себе герои

Обществознание
принесение вассалов клятвы верности сеньору.Что могли бы рассказать о себе герои. Что могли бы рассказать о себе герои
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о своих подвигах, как они спасали женщин, о об их семье, об семейном гербе
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