коли кульбабка 8 разів стрибнув із кульбабки на кульбабки з парашутиком, на кульбабці залишилось ще 5 парашутиків. скільки парашутиків було на кульбабці спочатку?

Математика

коли кульбабка 8 разів стрибнув із кульбабки на кульбабки з парашутиком, на кульбабці залишилось ще 5 парашутиків. скільки парашутиків було на кульбабці спочатку?

Автор: Гость