коли кульбабка 8 разів стрибнув із кульбабки на кульбабки з парашутиком, на кульбабці залишилось ще 5 парашутиків. скільки парашутиків було на кульбабці спочатку?
Математика
коли кульбабка 8 разів стрибнув із кульбабки на кульбабки з парашутиком, на кульбабці залишилось ще 5 парашутиків. скільки парашутиків було на кульбабці спочатку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 стрибків - 4 парашутика з однієї кульбабки+4 парашутика з другої 4+5=9 парашутиків було спочатку на першій кульбабці
Гость:
8 помножити на 5доривнюе40
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