Музей, техникум, термометр, вестибюль, рябина.Составить красивые предложения.
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Музей, техникум, термометр, вестибюль, рябина.Составить красивые предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня в музее состоялась выставка картин Н.К.Рериха. День открытых дверей в железнодорожном техникуме завершился выступлением учащихся. Есть много видов термометров : жидкостные, электронные, инфракрасные, дистанционные и многие другие. Вестибюль вокзала был закрыт на ремонт. Красная рябина - символ семейного счастья.
Гость:
В нашем музее есть самые разнообразные коллекции. Теперь я буду учиться в техникуме. Сегодня утром, глядя на термометр, я очень обрадовалась, потому что он показывал, что на улице теплая погода. Встреча одноклассников прошла в вестибюле школы. Как приятно любоваться на эти прекрасные гроздья рябины.
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