Расстояние от Луну до Земли 380 тыс км от нее совершая  один оборот за 27,3 суток. Вычислети центростремительное ускорение Луны...

Физика
Расстояние от Луну до Земли 380 тыс км от нее совершая  один оборот за 27,3 суток. Вычислети центростремительное ускорение Луны...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=380000 км=3,8*10⁸ м T=27,3 суток≈2,4*10⁶ с a=?   a=(2π/T)²*r a=4π²r/T² a=4*3,14²*3,8*10⁸/(2,4*10⁶)² a=39,4384*3,8*10⁸/(5,76*10¹²) a≈2,6*10⁻³ м/с²  
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