Расстояние от Луну до Земли 380 тыс км от нее совершая один оборот за 27,3 суток. Вычислети центростремительное ускорение Луны...

Физика

Расстояние от Луну до Земли 380 тыс км от нее совершая один оборот за 27,3 суток. Вычислети центростремительное ускорение Луны...

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