ДАТЬ НАЗВАНИЯ СН3 СН3 - СН - СН - СН3 Б) СН3 - СН - СН - СН3 СН2 СІ Н3С - СН2 СН3
Химия
ДАТЬ НАЗВАНИЯ СН3 СН3 - СН - СН - СН3 Б) СН3 - СН - СН - СН3 СН2 СІ Н3С - СН2 СН3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
совсем непонятно что написано, но для того, что бы правильно дать названия, надо определить как считать - углеродный скелет должен быть как можно длинее А) похоже на 2-хлор 3 метилгексан Б) 2,3 -диметилпентан
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