ДАТЬ НАЗВАНИЯ                                    СН3  СН3 - СН - СН - СН3       Б) СН3 - СН - СН - СН3            СН2   СІ                    Н3С - СН2           СН3

Химия
ДАТЬ НАЗВАНИЯ                                    СН3  СН3 - СН - СН - СН3       Б) СН3 - СН - СН - СН3            СН2   СІ                    Н3С - СН2           СН3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
совсем непонятно что написано, но для того, что бы правильно дать названия,  надо определить как считать - углеродный скелет должен быть как можно длинее А)   похоже  на      2-хлор 3 метилгексан   Б) 2,3 -диметилпентан
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