Запишите 2 пословицы или загадки на -лаг,-лож. и 2 на -раст,-рос
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Запишите 2 пословицы или загадки на -лаг,-лож. и 2 на -раст,-рос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деньги – что каменья: тяжело на душу ложатся. Бог по силе крест налагает. Ростовщики на том свете каленые пятаки голыми руками считают. Овца руно растит, а скупой деньги копит.
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