Запишите 2 пословицы или загадки на -лаг,-лож. и 2 на -раст,-рос

Русский язык
Запишите 2 пословицы или загадки на -лаг,-лож. и 2 на -раст,-рос
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деньги – что каменья: тяжело на душу ложатся. Бог по силе крест налагает. Ростовщики на том свете каленые пятаки голыми руками считают. Овца руно растит, а скупой деньги копит. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ДАТЬ НАЗВАНИЯ                                    СН3  СН3 - СН - СН - СН3       Б) СН3 - СН - СН - СН3            СН2   СІ                    Н3С -...
Ответить
Физика
Расстояние от Луну до Земли 380 тыс км от нее совершая  один оборот за 27,3 суток. Вычислети центростремительное ускорение Луны...
Ответить
Геометрия
Найдите периметр треугольника ABC, если даны координаты его вершин: A(7;-4;4½) B(5½;-1;0) С(2;½;-1)
Ответить
Геометрия
  Решить задачу: В трапеции ABCD с большим основанием AD диагональ АС перпендикулярна к боковой стороне CD,уголBAC=углуCAD.Найти AD,если периметр ...
Ответить
Английский язык
Взять интервью у друга
Ответить