пожалуста решыте вот ето сейчас буду очень благодарна C2H6 - C2H4 - C2H5OH - CH3COH - CH3COOH - CH3COOC3H7
Химия
пожалуста решыте вот ето сейчас буду очень благодарна C2H6 - C2H4 - C2H5OH - CH3COH - CH3COOH - CH3COOC3H7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)дегидрирование алканов C2H6 =(катализатор,t) = C2H4+H2 2)Гидратация C2H4 + H2O = C2H5OH 3) C2H5OH + CuO = CH3CHO + Cu + H2O 4)Реакция «медного зеркала». CH3CHO +Сu(OH)2 ={ t, NH3} =CH3COOH + Cu2O(осадок) + 2H2O 5) CH3COOH + C3H7OH = CH3COOC3H7 + H2O - получение сложных эфиров
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