пожалуста решыте вот ето сейчас буду очень благодарна C2H6 - C2H4 - C2H5OH - CH3COH - CH3COOH - CH3COOC3H7

Химия

пожалуста решыте вот ето сейчас буду очень благодарна C2H6 - C2H4 - C2H5OH - CH3COH - CH3COOH - CH3COOC3H7

Автор: Гость