с какой скоростью нужно вести автомобиль чтобы перейдя на движение с ускорением а=1,5 м/с2 можно было пройти 195 м за 10 с ? на сколько при этом возрастает скорость?
Физика
с какой скоростью нужно вести автомобиль чтобы перейдя на движение с ускорением а=1,5 м/с2 можно было пройти 195 м за 10 с ? на сколько при этом возрастает скорость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь, пройденный телом за время Т, вычисляется по формуле S (Т) = V * T + a * T² / 2 В данном случае S (10) = 10 * V + 1,5 * 10² / 2 = 10 * V + 75 = 195 , откуда V = (195 - 75) / 10 = 12 м/c. В конце пути скорость возросла на 1,5 * 10 =15 м/с и составила 12 + 15 = 27 м/с.
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