с какой скоростью нужно вести автомобиль чтобы перейдя на движение с ускорением а=1,5 м/с2 можно было пройти 195 м за 10 с ? на сколько при этом возрастает скорость?

Физика
с какой скоростью нужно вести автомобиль чтобы перейдя на движение с ускорением а=1,5 м/с2 можно было пройти 195 м за 10 с ? на сколько при этом возрастает скорость?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь, пройденный телом за время Т, вычисляется по формуле S (Т) = V * T + a * T² / 2 В данном случае S (10) = 10 * V + 1,5 * 10² / 2 = 10 * V + 75 = 195 ,   откуда V = (195 - 75) / 10 = 12 м/c. В конце пути скорость возросла на 1,5 * 10 =15 м/с  и  составила 12 + 15 = 27 м/с.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В ящике 31 деталь первого сорта и 6 деталей второго сорта.Наудачу вынули 3 детали.Найти вероятность того,что все 3 детали первого сорта.
Ответить
Русский язык
Запишите 2 пословицы или загадки на -лаг,-лож. и 2 на -раст,-рос
Ответить
Химия
ДАТЬ НАЗВАНИЯ                                    СН3  СН3 - СН - СН - СН3       Б) СН3 - СН - СН - СН3            СН2   СІ                    Н3С -...
Ответить
Физика
Расстояние от Луну до Земли 380 тыс км от нее совершая  один оборот за 27,3 суток. Вычислети центростремительное ускорение Луны...
Ответить
Геометрия
Найдите периметр треугольника ABC, если даны координаты его вершин: A(7;-4;4½) B(5½;-1;0) С(2;½;-1)
Ответить