с какой скоростью нужно вести автомобиль чтобы перейдя на движение с ускорением а=1,5 м/с2 можно было пройти 195 м за 10 с ? на сколько при этом возрастает скорость?

Физика

с какой скоростью нужно вести автомобиль чтобы перейдя на движение с ускорением а=1,5 м/с2 можно было пройти 195 м за 10 с ? на сколько при этом возрастает скорость?

Автор: Гость