Доказать,что треугольник АВС с вершинами А(-3;-3),В(-1;3),С(11;-1) прямоугольный.
Геометрия
Доказать,что треугольник АВС с вершинами А(-3;-3),В(-1;3),С(11;-1) прямоугольный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ = √[(-1+3)^2 + (3+3)^2] = √(4+36) = √40 BC = √[(11+1)^2 + (-1-3)^2] = √(144+16) = √160 AC = √[(11+3)^2 + (-1+3)^2] = √(196+4) = √200 200 = 160+40, т.е. AC^2 = AB^2 + BC^2, => треугольник АВС - прямоугольный
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