Выделение балтославянских индоевропейских племен произошло:
Обществознание
Выделение балтославянских индоевропейских племен произошло:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примерно 4 тысячи лет назад.Они заселили Центральную и Восточную Европу приблизительно в V веке до нашей эры. Эти племена разделились на балтов и словян.
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