1.1)lg 10 2) lg 100 3) lg 1000 4)ln e 5)  ln e в степені 3    

Алгебра
1.1)lg 10 2) lg 100 3) lg 1000 4)ln e 5)  ln e в степені 3    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. lg 10=1 2. lg 100=2 3. lg 1000=3 4. ln e=1 5. ln e³=3
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