В оксиде массовая доля элемента составляет 43,7%, а кислорода - 56,3%. Молярная масса этого элемента - 31 г/моль. Выведите формулу оксида данного химического элемента.

Химия
В оксиде массовая доля элемента составляет 43,7%, а кислорода - 56,3%. Молярная масса этого элемента - 31 г/моль. Выведите формулу оксида данного химического элемента.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(Э) = 31 г/моль W(Э) = 43,7% w (O) = 56,3% ЭxOy - ?   M(Р) = 31 г/моль Оксид фосфора - P2O5 М(P2O5) = 142г/моль проверка - 62/142  * 100  =  43,7% 80/142  * 100 = 56,3% Ответ  P2O5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1.1)lg 10 2) lg 100 3) lg 1000 4)ln e 5)  ln e в степені 3    
Ответить
Обществознание
Выделение балтославянских индоевропейских племен произошло:
Ответить
Геометрия
канал формы равнобедренной трапеции имеет размеры основания а=11м,в=7м,высота h=4м.Определить гидравлический радиус.
Ответить
Геометрия
Доказать,что треугольник АВС с вершинами А(-3;-3),В(-1;3),С(11;-1) прямоугольный.
Ответить
Химия
пожалуста решыте вот ето сейчас буду очень благодарна  C2H6 - C2H4 - C2H5OH - CH3COH - CH3COOH - CH3COOC3H7
Ответить