В оксиде массовая доля элемента составляет 43,7%, а кислорода - 56,3%. Молярная масса этого элемента - 31 г/моль. Выведите формулу оксида данного химического элемента.

Химия

В оксиде массовая доля элемента составляет 43,7%, а кислорода - 56,3%. Молярная масса этого элемента - 31 г/моль. Выведите формулу оксида данного химического элемента.

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