В оксиде массовая доля элемента составляет 43,7%, а кислорода - 56,3%. Молярная масса этого элемента - 31 г/моль. Выведите формулу оксида данного химического элемента.
Химия
В оксиде массовая доля элемента составляет 43,7%, а кислорода - 56,3%. Молярная масса этого элемента - 31 г/моль. Выведите формулу оксида данного химического элемента.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М(Э) = 31 г/моль W(Э) = 43,7% w (O) = 56,3% ЭxOy - ? M(Р) = 31 г/моль Оксид фосфора - P2O5 М(P2O5) = 142г/моль проверка - 62/142 * 100 = 43,7% 80/142 * 100 = 56,3% Ответ P2O5
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