за 6 л, минеральной воды заплатили 12 р,какова стоимость 3 л, этой воды,решить двумя способами

Математика
за 6 л, минеральной воды заплатили 12 р,какова стоимость 3 л, этой воды,решить двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 л - 12 р 3 л - х х  = (3*12) : 6 = 6 (можно просто догадаться,что купили в два раза меньше воды, следовательно и заплатили в два раза меньше) 2 способ 12 : 6 = 2  - рубляза один л 3*2 =6 (рублей)
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