умоляю помогите срочно решить... три часа бьюсь уже((((   Найдите стороны треугольника ABC, если площади треугольников ABO, BCO, ACO, где O - центр окружности, вписанной окружности, равны 52 дм, 30 дм, 74 дм

Геометрия
умоляю помогите срочно решить... три часа бьюсь уже((((   Найдите стороны треугольника ABC, если площади треугольников ABO, BCO, ACO, где O - центр окружности, вписанной окружности, равны 52 дм, 30 дм, 74 дм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь треугольника АВС равна сумме площадей треугольников ABO, BCO, ACO, т.е. S(ABC)=52+30+74=156 S(ABC)=pr=(a+b+c)/2 *r=156 S(ABO)=c/2 *r=52 S(BCO)=a/2 *r=30 S(ACO)=b/2 *r=74 cr=104 ar=60 br=148 abcr^3=104*60*148 abc=104*60*148/r^3 p/a=156/60      p/a-1=(p-a)/a=156/60-1=96/60 p/b=156/148    p\b-1=(p-b)/b=156/148-1=8/148 p/c=156/104    p/c-1=(p-c)/c=156/104-1=52/104 pr=S   r=S/p S^2=p*(p-a)*(p-b)*(p-c) S*r/(abc)=S*S/(abcp)=(p-a)*(p-b)*(p-c)/(abc) r=(p-a)/a*(p-b)/b*(p-c)/c /S  *(abc) r=96/60*8/148*52/104  /156  *104*60*148/r^3= =96*8*52*/(156r^3) r^4=(96*8*52)/156=256 r=4 a=60:r=60:4=15 b=148:r=148:4=37 c=104:r=104:4=26 ответ: 15 дм, 37 дм, 26 дм - стороны  
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