умоляю помогите срочно решить... три часа бьюсь уже(((( Найдите стороны треугольника ABC, если площади треугольников ABO, BCO, ACO, где O - центр окружности, вписанной окружности, равны 52 дм, 30 дм, 74 дм

Геометрия

умоляю помогите срочно решить... три часа бьюсь уже(((( Найдите стороны треугольника ABC, если площади треугольников ABO, BCO, ACO, где O - центр окружности, вписанной окружности, равны 52 дм, 30 дм, 74 дм

Автор: Гость