СКЛАСТИ ЗВУКОВУ МОДЕЛЬ СЛОВА сорока

Қазақ тiлi
СКЛАСТИ ЗВУКОВУ МОДЕЛЬ СЛОВА сорока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с о р о' к а - 3 склади ≡ о = о' ≡ о о - голосний, ненаголошений о' - голосний, наголошений = - приголосний, дзвінкий, твердий ≡ - приголосний, глухий, твердий
Гость:
сорока-  -0-0-0  6 букв  6  звуков  3  складов .
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