СКЛАСТИ ЗВУКОВУ МОДЕЛЬ СЛОВА сорока
Қазақ тiлi
СКЛАСТИ ЗВУКОВУ МОДЕЛЬ СЛОВА сорока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с о р о' к а - 3 склади ≡ о = о' ≡ о о - голосний, ненаголошений о' - голосний, наголошений = - приголосний, дзвінкий, твердий ≡ - приголосний, глухий, твердий
Гость:
сорока- -0-0-0 6 букв 6 звуков 3 складов .
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