Алфавит племени Мульти состоит из 32 букв. Какое количество ин-формации несёт одна буква этого алфавита?
Экономика
Алфавит племени Мульти состоит из 32 букв. Какое количество ин-формации несёт одна буква этого алфавита?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле N=2 в степени i 32=2 в степени i 32=2 в пятой степени следовательно 2 в пятой степени=2 в степени i откуда i=5 бит Ответ: 1 буква алфавита несет 5 бит
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