1. Название члена при делении 2. Прямая, имеющая единственную общую точку с окружностью 3. Равенство двух отношений 4. Знак, меняющий значение выражения на противоположное 5. Член многочлена, имеющий только число...

Математика

1. Название члена при делении 2. Прямая, имеющая единственную общую точку с окружностью 3. Равенство двух отношений 4. Знак, меняющий значение выражения на противоположное 5. Член многочлена, имеющий только числовое значение По вертикали: 1. Расстояние от начала отсчета до точки, изображающей число 2. Ось координатной плоскости 3. Множество точек (Х; f (Х) ) на плоскости 4. Действие, определяющее сумму 5. Тригонометрическая функция

Автор: Гость