   1. Название члена при делении    2. Прямая, имеющая единственную общую точку с окружностью    3. Равенство двух отношений    4. Знак, меняющий значение выражения на противоположное    5. Член многочлена, имеющий только число...

Математика
   1. Название члена при делении    2. Прямая, имеющая единственную общую точку с окружностью    3. Равенство двух отношений    4. Знак, меняющий значение выражения на противоположное    5. Член многочлена, имеющий только числовое значение По вертикали:    1. Расстояние от начала отсчета до точки, изображающей число    2. Ось координатной плоскости    3. Множество точек (Х; f (Х) ) на плоскости    4. Действие, определяющее сумму    5. Тригонометрическая функция
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Частное Касательная Пропорция Минус Свободный   Модуль Абсцисса График Сложение Синус
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