Помогите пожайлуста решить для завтрешней контрольной?!!! В паралеллограмме АВСД бисектриса угла А пересекает сторону ВС в т. Е. Отрезок ВЕ больше отрезка ЕС в 3 раза. Найти периметр параллелограмма, если ВС=12 см.

Геометрия

Помогите пожайлуста решить для завтрешней контрольной?!!! В паралеллограмме АВСД бисектриса угла А пересекает сторону ВС в т. Е. Отрезок ВЕ больше отрезка ЕС в 3 раза. Найти периметр параллелограмма, если ВС=12 см.

Автор: Гость