Помогите пожайлуста решить для завтрешней контрольной?!!! В паралеллограмме АВСД бисектриса угла А пересекает сторону ВС в т. Е. Отрезок ВЕ больше отрезка ЕС в 3 раза. Найти периметр параллелограмма, если ВС=12 см.
Геометрия
Помогите пожайлуста решить для завтрешней контрольной?!!! В паралеллограмме АВСД бисектриса угла А пересекает сторону ВС в т. Е. Отрезок ВЕ больше отрезка ЕС в 3 раза. Найти периметр параллелограмма, если ВС=12 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЕС = х ВЕ = 3х х+3х=12 х=3 ЕС = 3 см ВЕ = 9 см Угол ВАЕ = углу ЕАД (АЕ - биссектриса) угол ВЕА = углу ЕАД (накрест лежащие при ВС//АД, АЕ - секущ.) => угол ВАЕ = углу ВЕА - углы при основании треугольника АВЕ => треугольник АВЕ - равнобедренный, т.е. АВ = ВЕ = 9 см. P = 2*(AB+BC) = 2*(9+12) = 42 (см)
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