Что означают эти записи: 3Н 2Н О 2 5О 2 ? вопрос...
Химия
Что означают эти записи: 3Н 2Н О 2 5О 2 ? вопрос номер два:Запишите формулу сахара, если известно, что в состав молекулы входят 12 атомов углерода, 22 атома водорода и 11 атомов кислорода?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3Н-три атома водорода 5О-пять атома кислорода 2. формула сахара С12Н22О11.числа надо писать снизу
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