Что означают эти записи: 3Н                                         2Н О                                              2                                             5О                                                 2 ?   вопрос...

Химия
Что означают эти записи: 3Н                                         2Н О                                              2                                             5О                                                 2 ?   вопрос номер два:Запишите формулу сахара, если известно, что в состав молекулы входят 12 атомов углерода, 22 атома водорода и 11 атомов кислорода?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3Н-три атома водорода 5О-пять атома кислорода   2. формула сахара С12Н22О11.числа надо писать снизу
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