Что означают эти записи: 3Н 2Н О 2 5О 2 ? вопрос...

Химия

Что означают эти записи: 3Н 2Н О 2 5О 2 ? вопрос номер два:Запишите формулу сахара, если известно, что в состав молекулы входят 12 атомов углерода, 22 атома водорода и 11 атомов кислорода?

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