Даны вещества:хлорид калия,хлороводород,кислород,этанол.Чем отличаются эти вещества по своему строению и типам связи?

Химия
Даны вещества:хлорид калия,хлороводород,кислород,этанол.Чем отличаются эти вещества по своему строению и типам связи?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 KCl           хлорид калия - ионная хлороводород HCl- ковалентная полярная Молекула О2      ковалентная неполярная связь этанол  CH3-CH2-OH  несколько связей,есть ковалентная полярная строение зависит от типа связи, в первом случае - ионная кристаллическая решетка, от вида ковалентной связи зависит смещение общих электронных пар к одному из связанных атомов
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