Попелюшка за 3 годин посадила 15 кущів троянд.Скільки кущів вона посадить за 5 годин коли за 1 годину саджатиме на один кущ більше ніж раніше?Рішіть...будь-ласка!!!

Математика

Попелюшка за 3 годин посадила 15 кущів троянд.Скільки кущів вона посадить за 5 годин коли за 1 годину саджатиме на один кущ більше ніж раніше?Рішіть...будь-ласка!!!

Автор: Гость