Попелюшка за 3 годин посадила 15 кущів троянд.Скільки кущів вона посадить за 5 годин коли за 1 годину саджатиме на один кущ більше ніж раніше?Рішіть...будь-ласка!!!
Математика
Попелюшка за 3 годин посадила 15 кущів троянд.Скільки кущів вона посадить за 5 годин коли за 1 годину саджатиме на один кущ більше ніж раніше?Рішіть...будь-ласка!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15/3=5 роз сажала Золушка за 1 час 3+1=4 розы будет сажать Золушка за 1 час 4*5=20 роз посадит Золушка
Гость:
15/3+1=6роз за час будет сажать, 6*5=30 кустов посадит за 5 часов
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