Придумать тезис к сочинению :роль знаний в жизни человека
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Придумать тезис к сочинению :роль знаний в жизни человека
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Гость:
знания есть сила,сила есть знания
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