Скласти рівняння реакції Cu(NO3)2--- больше Cu(OH)NO3--- больше Cu(OH)2--- больше CuO--- больше CuSO4--- больше Cu
Химия
Скласти рівняння реакції Cu(NO3)2--- больше Cu(OH)NO3--- больше Cu(OH)2--- больше CuO--- больше CuSO4--- больше Cu
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)гидролиз Cu(NO3)2+H2O=Cu(OH)NO3+HNO3 2)Cu(OH)NO3 + H2O = Cu(OH)2 +HNO3 3)CuOH2 =(t)= CuO+H2O 4) CuO +H2SO4 = CuSO4 +H2O 5)Zn+CuSO4 = ZnSO4 + Cu(осадок)
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