придумайте сюжет на тему "Вздрогнул от неожиданночти" напишите небольшое сочинение о том, что произошло однажды с вами( или с кем то другим), употребляя глоаголы в форме прошедшего времени. Какого типа текст у вас должен получ...
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придумайте сюжет на тему "Вздрогнул от неожиданночти" напишите небольшое сочинение о том, что произошло однажды с вами( или с кем то другим), употребляя глоаголы в форме прошедшего времени. Какого типа текст у вас должен получиться?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мне предложили поучаствовать в школьной олимпиаде по математике,честно говоря в математике я был не силён, но всё же согласился. На следующий день все участники были в сборе и олимпиада началась.Задание для меня оказалось довольно сложным ,но я без капли волнения преступил к его выполнению.Вскоре все сдали работы и разошлись. В конце недели ,на школьной линейке, директор объявляла результаты прошедшей олимпиады, и когда меня назвали победителем я вздрогнул от неожиданности.Я ведь даже и не думал о победе.Мною гордился весь класс и теперь я буду представлять школу в следующем туре олимпиады. Тип текста: Повествование.
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