придумайте сюжет на тему "Вздрогнул от неожиданночти" напишите небольшое сочинение  о том, что произошло однажды с вами( или с кем то другим), употребляя глоаголы в форме прошедшего времени. Какого типа текст у вас должен получ...

Русский язык
придумайте сюжет на тему "Вздрогнул от неожиданночти" напишите небольшое сочинение  о том, что произошло однажды с вами( или с кем то другим), употребляя глоаголы в форме прошедшего времени. Какого типа текст у вас должен получиться?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Однажды мне предложили поучаствовать в школьной олимпиаде по математике,честно говоря в математике я был не силён, но всё же согласился.  На следующий день все участники были в сборе и олимпиада началась.Задание для меня оказалось довольно сложным ,но я без капли волнения преступил к его выполнению.Вскоре все сдали работы и разошлись.  В конце недели ,на школьной линейке, директор объявляла результаты прошедшей олимпиады, и когда меня назвали победителем я вздрогнул от неожиданности.Я ведь даже и не думал о победе.Мною гордился весь класс и теперь я буду представлять школу в следующем туре олимпиады.   Тип текста: Повествование.   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумать тезис к сочинению :роль знаний в жизни человека
Ответить
Химия
Скласти рівняння реакції Cu(NO3)2--->Cu(OH)NO3--->Cu(OH)2--->CuO--->CuSO4--->Cu
Ответить
Литература
Який ураїнський вчений ввів вперше термін дума? А.Михайло Грушевський Б.Михайло Максимович В.Михайло Драгоманов Г.Володимир Антонович  
Ответить
Химия
Даны вещества:хлорид калия,хлороводород,кислород,этанол.Чем отличаются эти вещества по своему строению и типам связи?
Ответить
Математика
Попелюшка за 3 годин посадила 15 кущів троянд.Скільки кущів вона посадить за 5 годин коли за 1 годину саджатиме на один кущ більше ніж раніше?Рішіт...
Ответить