У параллелепипеда три грани имеют площади 3, 4 и 7квадратных дм. Чему равна полная поврехность параллелепипеда? Заранее спасибо))

Геометрия
У параллелепипеда три грани имеют площади 3, 4 и 7квадратных дм. Чему равна полная поврехность параллелепипеда? Заранее спасибо))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У параллелепипеда три пары граней, все грани попарно равны площадь полной поверхности равна сумме поверхностей всех его граней, значит S=2*(3+4+7)=28 кв.дм 
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