в каждой пятой банке кофе соглассно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.галя покупает банку кофе в надежде выйграть приз.какова вероятность того что галя не найдет приз в своей банке

Алгебра

в каждой пятой банке кофе соглассно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.галя покупает банку кофе в надежде выйграть приз.какова вероятность того что галя не найдет приз в своей банке

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