в каждой пятой банке кофе соглассно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.галя покупает банку кофе в надежде выйграть приз.какова вероятность того что галя не найдет приз в своей банке
Алгебра
в каждой пятой банке кофе соглассно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.галя покупает банку кофе в надежде выйграть приз.какова вероятность того что галя не найдет приз в своей банке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вероятность выигрыша равна 1/5 = 0,2 , то вероятность того, что выигрыша не будет, равна 1 - 0,2 = 0,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
придумайте сюжет на тему "Вздрогнул от неожиданночти" напишите небольшое сочинение о том, что произошло однажды с вами( или с кем то другим), упот...