в каждой пятой банке кофе соглассно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.галя покупает банку кофе в надежде выйграть приз.какова вероятность того что галя не найдет приз в своей банке

Алгебра
в каждой пятой банке кофе соглассно условиям акции есть приз.призы распределены по банкам случайно.галя покупает банку кофе в надежде выйграть приз.какова вероятность того что галя не найдет приз в своей банке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вероятность выигрыша равна  1/5 = 0,2 ,  то вероятность того, что выигрыша не будет, равна  1 - 0,2 = 0,8
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