Путешественники несут несколько рюкзаков массой по 6кг каждый и столько же рюкзаков общей массой 60кг.Сколько у путешественников рюкзаков массой по 6кг ,если общая масса всех рюкзаков 96 кг?
Математика
Путешественники несут несколько рюкзаков массой по 6кг каждый и столько же рюкзаков общей массой 60кг.Сколько у путешественников рюкзаков массой по 6кг ,если общая масса всех рюкзаков 96 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(96-60)/6=6 рюкзаков массой по 6кг
Гость:
96 - 60 = 36 кг общий вес рюкзаков массой 6 кг 36 : 6 = 6 рюкзаковмассой по 6 кг Ответ. 6 рюкзаков.
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