Путешественники несут несколько рюкзаков массой по 6кг каждый и столько же рюкзаков общей массой 60кг.Сколько у путешественников рюкзаков массой по 6кг ,если общая масса всех рюкзаков 96 кг?

Математика

Путешественники несут несколько рюкзаков массой по 6кг каждый и столько же рюкзаков общей массой 60кг.Сколько у путешественников рюкзаков массой по 6кг ,если общая масса всех рюкзаков 96 кг?

Автор: Гость