у какого из двух веществ, имеющих одинаковые массы,будет выше температура после получения одинакового количества теплоты у воды или песка? ответ обоснуйте

Физика

у какого из двух веществ, имеющих одинаковые массы,будет выше температура после получения одинакового количества теплоты у воды или песка? ответ обоснуйте

Автор: Гость