у какого из двух веществ, имеющих одинаковые массы,будет выше температура после получения одинакового количества теплоты у воды или песка? ответ обоснуйте

Физика
у какого из двух веществ, имеющих одинаковые массы,будет выше температура после получения одинакового количества теплоты у воды или песка? ответ обоснуйте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У песка у него больше теплоты чем у воды
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