В чём важность биоразнообразия экосистемы ?
Биология
В чём важность биоразнообразия экосистемы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важность биоразнообразия состоит в том, что оно позволяет формировать множество сообществ, различных по структуре, форме, функциям, и обеспечивает устойчивую возможность их формирования. Чем выше биоразнообразие, тем большее число сообществ может существовать.
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