твір мініатюра на одну з тем: ,,Що я знаю про світ і людей,, ,,Що я знаю про самого себе,, Будьласка рішіть дуже потрібно а то вчитель мене зїсть
Қазақ тiлi
твір мініатюра на одну з тем: ,,Що я знаю про світ і людей,, ,,Що я знаю про самого себе,, Будьласка рішіть дуже потрібно а то вчитель мене зїсть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я згодна з Сократом, який сказав, що знає лише те, що нічого не знає. Як незвичайно це не було б, вважаю, що й про себе нічого не знаю. Не можу бути впевнена, що не злякаюсь у пожежі чи іншій біді та зроблю те, що повинна. Що не скажу того, про що пожалкую. Що не забуду найважливіше, коли буду почуватися щасливою. Хто може бути впевненим в тім, що в злиднях чи великій біді не втратить людського обличчя? Не можна бути впевненим навіть у собі, тому це висловлення Сократа для мене взірець мудрості.
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