задай вопросы к предложению:All Rabbits wear white coats in winter.начни свои вопросы со слов: Who.......? DO.....? Wat coats....? When....?

Английский язык
задай вопросы к предложению:All Rabbits wear white coats in winter.начни свои вопросы со слов: Who.......? DO.....? Wat coats....? When....?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Who wears white coats in winter? Do all rabbits wear white coats in winter? What coats do all rabbits wear in winter? When do all rabbits wear white coats?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по направлению на юг со скоростью 192, а второй на восток со скоростью 256. На каком расстояни...
Ответить
Геометрия
в ромбе ABCD угол ABC равен 120градусов,диагональ BD=8см.Найти периметр ромба.
Ответить
Қазақ тiлi
твір мініатюра на одну з тем: ,,Що я знаю про світ і людей,, ,,Що я знаю про самого себе,, Будьласка рішіть дуже потрібно а то вчитель мене зїсть
Ответить
Физика
у какого из двух веществ, имеющих одинаковые массы,будет выше температура после получения одинакового количества теплоты у воды или песка? ответ об...
Ответить
Биология
В чём важность биоразнообразия экосистемы ?
Ответить