задай вопросы к предложению:All Rabbits wear white coats in winter.начни свои вопросы со слов: Who.......? DO.....? Wat coats....? When....?
Английский язык
задай вопросы к предложению:All Rabbits wear white coats in winter.начни свои вопросы со слов: Who.......? DO.....? Wat coats....? When....?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Who wears white coats in winter? Do all rabbits wear white coats in winter? What coats do all rabbits wear in winter? When do all rabbits wear white coats?
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