задай вопросы к предложению:All Rabbits wear white coats in winter.начни свои вопросы со слов: Who.......? DO.....? Wat coats....? When....?

Английский язык

задай вопросы к предложению:All Rabbits wear white coats in winter.начни свои вопросы со слов: Who.......? DO.....? Wat coats....? When....?

Автор: Гость