с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по направлению на юг со скоростью 192, а второй на восток со скоростью 256. На каком расстоянии они будут через 3 часа
Алгебра
с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по направлению на юг со скоростью 192, а второй на восток со скоростью 256. На каком расстоянии они будут через 3 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согласно теореме Пифагора, скорость, с которой удаляются самолеты, равна √ (192² + 256²) = √ 102400 = 320 . Следовательно, через 3 часа расстояние между ними составит 320 * 3 = 960
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