с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по направлению на юг со скоростью 192, а второй на восток со скоростью 256. На каком расстоянии они будут через 3 часа

Алгебра

с аэродрома вылетают одновременно два самолета: один по направлению на юг со скоростью 192, а второй на восток со скоростью 256. На каком расстоянии они будут через 3 часа

Автор: Гость