Можно ли утверждать, что при натуральных а больше 2 , дробь а-в квадрате делить на а-1несократима?

Гость: Гость:

при натуральных а>2 не понятно какое условие накладывается на в, если вообще накладывается будем предполагать что тоже что и на а, число в натуральное и больше 2 возьмем натуральные числа a=5>2 и число и число в=3>2 тогда (a-b)^2=(5-3)^2=2^2=4 a-1=5-1=4 4\4 сократимая дробь =1\1 =1 значит утверждать нельзя