В правильной треугольной призме все ребра равны. Площадь её боковой поверхности 75квадратныхметров. Найдите площадь основания призмы)))
Геометрия
В правильной треугольной призме все ребра равны. Площадь её боковой поверхности 75квадратныхметров. Найдите площадь основания призмы)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sб(боковой)=75 м² Sо(основания)=? Sо=a²√3/4 a=? Sб=3ah a=h (все ребра равны) Sб=3a² 75=3a² a²=25 a=5 м Sо=5²√3/4 Sо=25√3/4
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