В правильной треугольной призме все ребра равны. Площадь её боковой поверхности 75квадратныхметров. Найдите площадь основания призмы)))

Геометрия

В правильной треугольной призме все ребра равны. Площадь её боковой поверхности 75квадратныхметров. Найдите площадь основания призмы)))

Автор: Гость