В правильной треугольной призме все ребра равны. Площадь её боковой поверхности 75квадратныхметров. Найдите площадь основания призмы)))

Геометрия
В правильной треугольной призме все ребра равны. Площадь её боковой поверхности 75квадратныхметров. Найдите площадь основания призмы)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sб(боковой)=75 м² Sо(основания)=?   Sо=a²√3/4 a=?   Sб=3ah a=h (все ребра равны) Sб=3a² 75=3a² a²=25 a=5 м   Sо=5²√3/4 Sо=25√3/4  
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