Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 8см, 10 см, 13см. Знаю что ответ 628квадратныхсм, но решить не могу)))Заранее спасибо

Геометрия

Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 8см, 10 см, 13см. Знаю что ответ 628квадратныхсм, но решить не могу)))Заранее спасибо

Автор: Гость