Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 8см, 10 см, 13см. Знаю что ответ 628квадратныхсм, но решить не могу)))Заранее спасибо

Геометрия
Найдите площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям: 8см, 10 см, 13см. Знаю что ответ 628квадратныхсм, но решить не могу)))Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=8 см b=10 см c=13 см S=2(ab+ac+bc) S=2(8*10+8*13+10*13) S=2(80+104+130) S=2*314 S=628 см²
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