напишите высказывание на основе своих наблюдений за окружающей природой в осеннюю пору.    3-4 предложений

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Некоторые животные в осенний период делают запасы пиши на зиму. Например:-белки собирают орехи и желуди и закапывают в землю или прячут у себя в дупле. Большинство пернатых улетают в места с теплым климатом. Мелкие животные, насекомые и земноводные впадают в спячку.